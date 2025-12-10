"Wirklich wichtig": Bayern-Frauen vor Schlüsselspiel in Madrid

SID 10.12.2025 • 05:39 Uhr Ein Erfolg bei Atlético wäre ein großer Schritt Richtung Viertelfinale der Champions League.

Die Fußballerinnen von Bayern München fühlen sich gut gerüstet für ihr Schlüsselspiel in der Champions League. "Wenn wir unser Spiel spielen und voll fokussiert sind, dann haben wir auch eine gute Chance zu gewinnen", sagte Angreiferin Pernille Harder vor dem Auswärtsspiel bei Atlético Madrid: "Aber wir werden hart dafür arbeiten müssen."

So soll am Mittwoch (21.00 Uhr/Disney+) der zwölfte Pflichtspielsieg in Serie her, der auch laut Trainer José Barcala "wirklich wichtig" wäre im Kampf um den direkten Einzug ins Viertelfinale ohne Umweg über die Zwischenrunde. Dafür muss in der Ligaphase ein Platz unter den Top 4 her, das Überwintern in der Champions League ist bereits sicher.

Barcala, der nach einer Erkrankung noch auf Mittelfeld-Motor Georgia Stanway verzichten muss, stellt seine Double-Gewinnerinnen auf ein "anspruchsvolles Spiel gegen ein sehr talentiertes Team" ein. Auch die erfahrene Harder, die die Münchner Offensive nach dem 5:0 bei Eintracht Frankfurt "im Flow" sieht, warnte vor einer unangenehmen Hürde.