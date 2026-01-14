FC Bayern: Frauen spielen wieder in der Arena

SID 14.01.2026 • 13:10 Uhr Die Münchner Fußballerinnen empfangen im "Wohnzimmer" der Männer Manchester United oder Atlético Madrid.

Die Fußballerinnen des FC Bayern kehren auf die große Bühne zurück und bestreiten zum dritten Mal in dieser Saison ein Pflichtspiel in der Allianz Arena.

Die Münchnerinnen empfangen im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League Manchester United oder Atlético Madrid im „Wohnzimmer“ der Männer-Mannschaft. Die Begegnung findet am 1. oder 2. April statt.

Die Bayern sind direkt für die Runde der letzten Acht qualifiziert. Auf wen sie dort treffen, entscheidet sich im Playoff-Duell zwischen United und Atlético am 12. und 19. Februar.

FC Bayern: Frauen mit guter Bilanz in der Allianz Arena

Der deutsche Double-Gewinner spielte bereits beim 2:0-Auftaktsieg in der Bundesliga im September gegen Bayer Leverkusen in der Arena. Im November bezwang die Mannschaft von Trainer José Barcala Champions-League-Sieger FC Arsenal dort mit 3:2.

„Wir haben in dieser Saison schon so unglaubliche Momente in der Allianz Arena erlebt. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir im Champions-League-Viertelfinale bereits ein drittes Mal dort spielen werden“, sagte Torjägerin Pernille Harder und betonte: „Wir freuen uns jetzt schon auf jeden Fan, der an diesem Abend dabei sein und uns anfeuern wird.“