Champions League: Bayern stehen vor besonderem Duell

SID 19.02.2026 • 22:56 Uhr

Schnelles Wiedersehen in der Champions League: Die Fußballerinnen von Bayern München treffen im Viertelfinale der Königsklasse auf ihre ehemalige Teamkollegin Lea Schüller und Manchester United. Die Engländerinnen setzten sich am Donnerstagabend im Rückspiel der Play-offs gegen Atletico Madrid mit 2:0 (2:0) durch und zogen nach dem 3:0 im Hinspiel souverän in die Runde der besten Acht ein.