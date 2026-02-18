"Zeigen, was wir können": Wolfsburg vor wichtigem Rückspiel

SID 18.02.2026 • 10:38 Uhr Die Wolfsburgerinnen gastieren nach einem 2:2 im Hinspiel bei Juventus Turin.

Jetzt zählt es: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind im Kampf um den Einzug in das Champions-League-Viertelfinale im Play-off-Rückspiel bei Juventus Turin gefordert. Nach einer Aufholjagd endete das Hinspiel 2:2.

„Wir haben einen 0:2-Rückstand gedreht. Und deshalb bin ich optimistisch, dass wir das in Turin besser machen und mit einem Sieg nach Hause fahren“, sagte Nationalspielerin Sarai Linder, die in letzter Sekunde den Ausgleich erzielt hatte.

Dadurch sei die Partie am Donnerstag (18.45 Uhr/Disney+) „dann noch ein offenes Spiel und da können wir nochmal zeigen, was wir können“, sagte Linder. Nationalspielerin Vivien Endemann erwartet, „dass jeder wieder alles gibt, wir als Truppe auftreten und das Spiel gewinnen“.