Bayern-Frauen im Old Trafford: "Bühne, die wir verdienen"

SID 24.03.2026 • 18:57 Uhr Die Münchnerinnen bestreiten das Viertelfinale-Hinspiel in der Champions League im legendären "Theatre of Dreams".

Die Fußballerinnen des FC Bayern fiebern ihrem Auftritt im legendären Old Trafford mit großer Vorfreude entgegen. „Es ist sehr besonders. Das ist großartig für den Frauenfußball und die Fans“, sagte Trainer José Barcala vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester United am Mittwoch (21.00 Uhr/Disney+).

Für die Bayern sei die Kulisse im „Theatre of Dreams“ eine „zusätzliche Motivation, unseren besten Fußball zu zeigen“, ergänzte der Spanier. Innenverteidigerin Magdalena Eriksson meinte, sie sei „sehr glücklich über die Chance, in diesem Stadion zu spielen. Das ist die Bühne, die wir verdienen“.