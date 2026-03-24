Bayern-Frauen im Old Trafford: "Bühne, die wir verdienen"

Die Fußballerinnen des FC Bayern fiebern ihrem Auftritt im legendären Old Trafford mit großer Vorfreude entgegen. „Es ist sehr besonders. Das ist großartig für den Frauenfußball und die Fans“, sagte Trainer José Barcala vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester United am Mittwoch (21.00 Uhr/Disney+).
Bayern im Old Trafford gefordert
Die Münchnerinnen bestreiten das Viertelfinale-Hinspiel in der Champions League im legendären "Theatre of Dreams".
Bayern-Trainer José Barcala
© AFP/SID/Karl-Josef HILDENBRAND
Für die Bayern sei die Kulisse im „Theatre of Dreams“ eine „zusätzliche Motivation, unseren besten Fußball zu zeigen“, ergänzte der Spanier. Innenverteidigerin Magdalena Eriksson meinte, sie sei „sehr glücklich über die Chance, in diesem Stadion zu spielen. Das ist die Bühne, die wir verdienen“.
Die Münchnerinnen wollen gegen United um Ex-Mitspielerin Lea Schüller erstmals seit 2021 ins Halbfinale der Königsklasse einziehen, auch gegen alle Widerstände. „Wir werden in Situationen kommen, die uns nicht vertraut sind“, warnte Barcala: „Aber wir sollten uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir wollen zeigen, dass wir bereit sind, solche Spiele zu bestreiten.“