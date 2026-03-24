Brand kehrt mit Lyon zurück nach Wolfsburg

Die anfängliche Sprachbarriere hat Jule Brand mittlerweile überwunden. VMein Französisch wird immer besser. Ich habe fleißig Unterricht“, versicherte die Fußball-Nationalspielerin bei ihrer Champions-League-Rückkehr nach Wolfsburg, wo sie im Viertelfinal-Hinspiel mit OL Lyonnes am Dienstagabend (18.45 Uhr) auf den VfL trifft, ihren Ex-Verein.
Besondere Brand-Rückkehr in Wolfsburg
„Ich hatte eine schöne Zeit hier. Es ist sehr besonders, wieder hier zu sein, ich freue mich auf die bekannten Gesichter“, sagte die Offensivspielerin, die seit dieser Saison für den französischen Serienmeister spielt, sich dort pudelwohl fühlt und einen Reifeprozess durchläuft.
Frauen: „Immer schwierig in Wolfsburg zu gewinnen“
„Ich lerne immer noch jeden Tag dazu“, berichtete die 23-Jährige, „ich lerne von den besten Mitspielerinnen. Das hilft mir sehr.“ Der Schritt ins Ausland und „raus aus der Komfortzone“ habe zudem ihr „Selbstbewusstsein“ verbessert, auch beim Fußball. Schneller spielen, mit weniger Kontakten – das hohe Niveau beim Starensemble zeigt Wirkung.
Nun kommt es in der laufenden Spielzeit bereits zum zweiten Wiedersehen mit den Wölfinnen. 3:1 gewann OL sein Heimspiel in der Ligaphase im November. Trotzdem stellt sich Brand in der heißen K.o.-Phase auf ein hartes Stück Arbeit ein. „Wir werden alles auf den Platz bringen müssen“, betonte sie vor der Begegnung in der VW Arena, „es ist immer schwierig, in Wolfsburg zu gewinnen.“