Brand kehrt mit Lyon zurück nach Wolfsburg

SID 24.03.2026 • 05:35 Uhr An alter Wirkungsstätte will Jule Brand den Grundstein zum Einzug ins Champions-League-Halbfinale legen.

Die anfängliche Sprachbarriere hat Jule Brand mittlerweile überwunden. VMein Französisch wird immer besser. Ich habe fleißig Unterricht“, versicherte die Fußball-Nationalspielerin bei ihrer Champions-League-Rückkehr nach Wolfsburg, wo sie im Viertelfinal-Hinspiel mit OL Lyonnes am Dienstagabend (18.45 Uhr) auf den VfL trifft, ihren Ex-Verein.

„Ich hatte eine schöne Zeit hier. Es ist sehr besonders, wieder hier zu sein, ich freue mich auf die bekannten Gesichter“, sagte die Offensivspielerin, die seit dieser Saison für den französischen Serienmeister spielt, sich dort pudelwohl fühlt und einen Reifeprozess durchläuft.

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„Ich lerne immer noch jeden Tag dazu“, berichtete die 23-Jährige, „ich lerne von den besten Mitspielerinnen. Das hilft mir sehr.“ Der Schritt ins Ausland und „raus aus der Komfortzone“ habe zudem ihr „Selbstbewusstsein“ verbessert, auch beim Fußball. Schneller spielen, mit weniger Kontakten – das hohe Niveau beim Starensemble zeigt Wirkung.