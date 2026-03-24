Titelverteidiger FC Arsenal hat mit der Ex-Wolfsburgerin Anneke Borbe im Tor Kurs auf das Champions-League-Halbfinale genommen. Das Team aus London bezwang den Stadtrivalen und englischen Fußball-Meister FC Chelsea im heimischen Emirates Stadium 3:1 (2:0). Das Viertelfinal-Rückspiel steigt am 1. April.
Champions League: Arsenal mit Borbe auf Halbfinal-Kurs
Bei Arsenal steht Anneke Borbe im Tor, bei Chelsea spielt Sjoeke Nüsken von Beginn an. Am Ende heißt es 3:1.
Anneke Borbe im Arsenal-Tor
© AFP/AFP/Adrian DENNIS
Stina Blackstenius (22.), Chloe Kelly (32.) und Alessia Russo (76.) trafen vor 20.000 Fans für Arsenal, Lauren James (66.) für Chelsea. Während die frühere deutsche U-Nationaltorhüterin Borbe eine gute Leistung zeigte und bei James‘ Lupfer aus 20 Metern machtlos war, blieb Nationalspielerin Sjoeke Nüsken im Mittelfeld des FC Chelsea unauffällig.