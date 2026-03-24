Champions League: Arsenal mit Borbe auf Halbfinal-Kurs

SID 24.03.2026 • 22:57 Uhr Bei Arsenal steht Anneke Borbe im Tor, bei Chelsea spielt Sjoeke Nüsken von Beginn an. Am Ende heißt es 3:1.

Titelverteidiger FC Arsenal hat mit der Ex-Wolfsburgerin Anneke Borbe im Tor Kurs auf das Champions-League-Halbfinale genommen. Das Team aus London bezwang den Stadtrivalen und englischen Fußball-Meister FC Chelsea im heimischen Emirates Stadium 3:1 (2:0). Das Viertelfinal-Rückspiel steigt am 1. April.