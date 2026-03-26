"Clever" ins Halbfinale? Formstarke Bayern auf Kurs

Elf Pflichtspielsiege in Folge und auch in der Champions League gnadenlos effizient: Die Fußballerinnen des FC Bayern präsentieren sich in der heißen Saisonphase weiterhin in Topform.
Halbfinale? Formstarke Bayern auf Kurs
Nach dem 3:2 (1:1) im kniffligen Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester United im Old Trafford ist der Halbfinaleinzug zum Greifen nah, doch Matchwinnerin Pernille Harder will den Gegner noch nicht abschreiben.
„United ist ein tolles Team. Wir müssen clever und smart in der Abwehr sein. Wir müssen wieder auf Sieg spielen, auch in der Allianz Arena“, sagte die zweifache Torschützin im Hinblick auf das Rückspiel am Mittwoch (18.45 Uhr/Disney+). „Um in das Halbfinale zu kommen, musst du clever spielen. Das ist wichtiger, als schön zu spielen in solchen Partien.“
Schüller überzeugt bei Bayern-Wiedersehen
Die Engländerinnen hatten es dem FCB am Mittwochabend sehr schwer gemacht, nur dank starker Effizienz im Abschluss sicherte sich der deutsche Meister dennoch die gute Ausgangssituation. Auch Nationalspielerin Lea Schüller, die im Winter von München nach Manchester gewechselt war, überzeugte bei United.
„Es ist nicht so einfach, in einen neuen Verein reinzukommen, aber es wird mit der Zeit besser und besser“, sagte Schüller, die zuvor über fünf Jahre für die Bayern gespielt hatte, bei Disney+. Am Mittwoch stand sie bei den Engländerinnen in der Startaufstellung und holte einen Handelfmeter heraus.
Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1