"Clever" ins Halbfinale? Formstarke Bayern auf Kurs

SID 26.03.2026 • 05:39 Uhr Pernille Harder warnt vor dem Gegner, doch die Ausgangslage im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League ist hervorragend für die Münchnerinnen.

Elf Pflichtspielsiege in Folge und auch in der Champions League gnadenlos effizient: Die Fußballerinnen des FC Bayern präsentieren sich in der heißen Saisonphase weiterhin in Topform.

Nach dem 3:2 (1:1) im kniffligen Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester United im Old Trafford ist der Halbfinaleinzug zum Greifen nah, doch Matchwinnerin Pernille Harder will den Gegner noch nicht abschreiben.

„United ist ein tolles Team. Wir müssen clever und smart in der Abwehr sein. Wir müssen wieder auf Sieg spielen, auch in der Allianz Arena“, sagte die zweifache Torschützin im Hinblick auf das Rückspiel am Mittwoch (18.45 Uhr/Disney+). „Um in das Halbfinale zu kommen, musst du clever spielen. Das ist wichtiger, als schön zu spielen in solchen Partien.“

Schüller überzeugt bei Bayern-Wiedersehen

Die Engländerinnen hatten es dem FCB am Mittwochabend sehr schwer gemacht, nur dank starker Effizienz im Abschluss sicherte sich der deutsche Meister dennoch die gute Ausgangssituation. Auch Nationalspielerin Lea Schüller, die im Winter von München nach Manchester gewechselt war, überzeugte bei United.