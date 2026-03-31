Gwinn will international mit den Bayern „mehr erreichen“

SID 31.03.2026 • 15:53 Uhr Die Ausgangslage ist nach dem 3:2 aus dem Hinspiel gut. Nun soll es erstmals seit fünf Jahren ins Halbfinale gehen.

Giulia Gwinn hofft nach den nationalen Erfolgen mit den Fußballerinnen des FC Bayern auch in der Champions League auf den großen Wurf. „Die letzten Jahre waren national sehr eindrucksvoll. Da haben wir immer wieder unter Beweis gestellt, was wir zu leisten imstande sind. Das große Ziel ist aber natürlich beim FC Bayern, auch international den Stempel aufzudrücken“, sagte die 26-Jährige vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester United am Mittwochabend (18.45 Uhr/Disney+).

Sie habe „wirklich das Gefühl, dass wir in diesem Jahr den nächsten Schritt gemacht haben, um nicht nur national, sondern auch international präsent zu sein“, führte Gwinn aus: „Man lernt in den Jahren dazu. Ich bin im siebten Jahr beim FC Bayern und in jedem Jahr verstärkt sich dieses Gefühl, dass man international mehr erreichen möchte.“ Im Hinspiel hatten sich die Bayern durch das 3:2 eine gute Ausgangsposition im Kampf um die erste Halbfinal-Teilnahme seit 2021 erarbeitet.

In der Allianz Arena soll vor mehr als 20.000 Fans nun der entscheidende Schritt gelingen. „Es ist immer was ganz Besonderes, hier spielen zu dürfen und mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein“, sagte Gwinn: „Wir freuen uns riesig auf die Kulisse. Das macht auch die Bedeutung aus, dass man hierher darf.“ Eine derartige Unterstützung mache „schon was mit den Spielerinnen“ und gebe eine „positive Energie“. Man habe vor United entsprechend „keine Angst, aber gesunden Respekt“.