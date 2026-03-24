Schnelles Wiedersehen: Schüller fordert Bayern heraus

SID 24.03.2026 • 05:37 Uhr Ausgerechnet die erst im Winter gewechselte Lea Schüller steht dem FC Bayern in der Champions League mit Manchester United im Weg.

Das Wiedersehen mit Lea Schüller in der Champions League löst bei den Fußballerinnen des FC Bayern besondere Emotionen aus.

„Wir freuen uns auch, sie zu sehen. Sie war lange Zeit ein wichtiger Teil des Teams“, sagte Münchens Kapitänin Glodis Viggosdottir vor dem Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester United am Mittwoch (21.00 Uhr).

Champions League: „Stadion mit viel Geschichte“

Für das englische Spitzenteam läuft Schüller seit ihrer Winterflucht nach über fünf Jahren im Bayern-Trikot auf. „Ich freue mich, wieder zurückzukommen, meine Mädels zu sehen“, sagte die Nationalstürmerin selbst über die „kuriose“, aber auch „coole“ Auslosung im Kampf um Europas Krone: „Und es wird natürlich schwer für uns, aber wir werden es ihnen auch schwer machen.“

Und das wohl gleich im Hinspiel im legendären Old Trafford. „Es wird ein sehr besonderer Abend. Es ist ein besonderes Stadion mit viel Geschichte“, sagte Viggosdottir voller Vorfreude: „Wir alle lieben es, wenn wir diese großen Spiele in den großen Stadien mit einer außergewöhnlichen Atmosphäre spielen dürfen.“

FC Bayern: Nächstes großes Ziel Halbfinale

Dabei stellen sich die Double-Gewinnerinnen beim Kräftemessen mit dem englischen Tabellenzweiten auf einen „richtig schweren Gegner“ ein. Doch die Mission ist klar: Erstmals seit 2021 soll wieder der Schritt in die Vorschlussrunde gelingen. „Die Champions League ist natürlich immer aufregend, und wir haben dieses Jahr klar gemacht, dass wir weiterkommen wollen als in den vergangenen Jahren. Das nächste große Ziel ist das Halbfinale“, so die Isländerin.