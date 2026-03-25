Trotz starker Schüller: Bayern nach Sieg auf Halbfinalkurs

SID 25.03.2026 • 22:52 Uhr Beim Wiedersehen mit Lea Schüller verschafft sich der FCB eine sehr gute Ausgangssituation für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League.

Der Traum vom Halbfinale lebt auch nach dem Gastspiel im „Theatre of Dreams“: Die Fußballerinnen des FC Bayern haben sich im Viertelfinale der Champions League eine hervorragende Ausgangssituation erkämpft. Im Old Trafford rangen die Münchnerinnen das englische Spitzenteam Manchester United mit 3:2 (1:1) nieder – dank einer Glanzleistung von Angreiferin Pernille Harder.

Ins Rückspiel zu Hause am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr/Disney+) geht der FCB somit mit einem klaren Vorteil. Beim emotionalen Wiedersehen mit Nationalspielerin Lea Schüller trafen die Dänin Harder (2./71.) und Momoko Tanikawa (84.) für die Gäste. Die gut aufgelegte Schüller holte einen Handelfmeter für United heraus, den Kapitänin Maya Le Tissier verwandelte (24.). Auch Hanna Lundkvist (76.) traf.

Die Bayern erwischten im ordentlich besuchten Fußballtempel von Manchester einen Blitzstart. Die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten gerade erst ihre Plätze eingenommen, da ging die Gastmannschaft schon in Führung. Arianna Caruso schickte Harder mit einem perfekten Ball in den Lauf und die Dänin schob eiskalt ein.

Die Freude aber währte nur gut 20 Minuten. Dann drang Schüller energisch über die rechte Seite in den Strafraum ein und flankte in die Mitte. Der Ball landete am ausgestreckten Arm von Glodis Viggosdottir und wenig später dank Le Tissiers flachem Strafstoß im Münchner Tor.

Schüller war erst zum Jahreswechsel nach über fünf Jahren von Bayern nach Manchester gewechselt – auch weil sie über eine Nebenrolle oftmals nicht mehr hinausgekommen war. In einer ausgeglichenen Partie blieb sie für United aber auffällig: Erst per Rechtsschuss, dann per Kopf verpasste sie kurz vor der Pause zweimal einen eigenen Treffer. Auf der Gegenseite krönte Bernadette Amani beinahe ihr Königsklassen-Debüt, zielte aber knapp zu hoch.