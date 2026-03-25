VfL-Coup gegen Lyon: "Kommt nicht jeden Tag vor"

SID 25.03.2026 • 05:25 Uhr Nach dem Erfolg im Hinspiel gegen Favorit Lyon will Wolfsburg auch im Rückspiel mutig auftreten.

Trainer Stephan Lerch vom VfL Wolfsburg hat nach dem 1:0 gegen OL Lyonnes in der Champions League vor der schwierigen Aufgabe im Rückspiel gewarnt. „Wir wissen, dass das der erste Schritt war, den sind wir gegangen. Wir werden auch im Rückspiel versuchen, mutig aufzutreten. Wir wissen aber, dass es dort sehr intensiv werden wird“, sagte Lerch vor dem Duell in Frankreich am 2. April (21.00 Uhr) bei Disney+.

Der VfL hatte dem Favoriten und Rekordsieger dank eines Treffers von Lineth Beerensteyn (14.) die erste Niederlage der Saison zugefügt, vor allem in der zweiten Halbzeit aber auch Glück. „Da wurden wir hinten reingedrückt, da haben wir leidenschaftlich verteidigt. Deswegen sind wir sehr glücklich, mit diesem Ergebnis herausgegangen zu sein“, sagte der VfL-Coach.

Lerch: „Genießen erst einmal den Moment“

Mit ein wenig Glück hätte der VfL sogar ein zweites Tor schießen können, doch von einer verpassten Chance wollte Lerch nichts wissen. „Bei mir überwiegt die Freude, dass wir hier 1:0 gewonnen haben. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man gegen Olympique Lyon gewinnt. Jetzt genießen wir erst einmal den Moment“, sagte er.