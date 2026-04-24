Bayern-Frauen heiß auf Duell mit Barca

SID 24.04.2026 • 16:05 Uhr Im Herbst gab es eine Klatsche, umso mehr haben sich die Münchnerinnen für das Champions-League-Halbfinale gegen Alexia Putellas und Co. vorgenommen.

Die Fußballerinnen des FC Bayern stellen sich im Showdown gegen den FC Barcelona von der ersten Minute an auf Schwerstarbeit ein. „Wir müssen schnell lernen, dass wir zusammen leiden und laufen müssen, um kompakt zu sein“, sagte Trainer José Barcala vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Samstag (18.15 Uhr/ZDF und Disney+) in der Allianz Arena.

Das 1:7 beim letzten Duell im Oktober zum Start der Ligaphase sei „Vergangenheit“, betonte Barcala zugleich, „wir sind bereit für diese Challenge.“

Das Team habe sich „weiterentwickelt“, erklärte auch Nationalspielerin Klara Bühl beim Blick zurück: „Wir wollen unsere Lehren daraus ziehen. In gewissen Punkten im Kopf schneller sein, nochmal giftiger in den Zweikämpfen und von Anfang an da sein.“

Champions League: Bayern-Frauen dürfen auf großer Bühne ran

Das Selbstvertrauen beim deutschen Serienmeister sei nun ein anderes, auch die große Bühne mit über 26.000 Fans soll helfen. „Wir glauben an uns, wir haben Vertrauen in unsere Philosophie“, versicherte Bühl, die rechtzeitig nach einer Wadenverletzung wieder fit geworden ist für die heiße Saisonphase. „Wir lieben es, hier auf der großen Bühne zu spielen, wir wollen daraus Energie ziehen“, führte die Flügelstürmerin aus.