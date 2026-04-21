Die Fußballerinnen des FC Bayern sind auf dem Weg in ein mögliches Endspiel der Champions League zweimal live im Free-TV zu sehen. Das ZDF überträgt sowohl das Halbfinal-Hinspiel der Münchnerinnen gegen den FC Barcelona am Samstag (18.15 Uhr) wie auch das Rückspiel in Barcelona am Sonntag, den 3. Mai (16.30 Uhr), im linearen Hauptprogramm.
Bayern-Frauen gegen Barcelona zweimal live im ZDF
Das Halbfinale der Champions League läuft in Hin- und Rückspiel im Zweiten.
Große Prüfung für die Bayern-Frauen
© FIRO/SID
Ebenfalls live im ZDF gibt es am Donnerstag, den 14. Mai (16.00 Uhr), das Endspiel im DFB-Pokal zwischen den Bayern-Frauen und dem VfL Wolfsburg zu sehen.