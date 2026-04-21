Frauen Champions League
Frauen Champions League
Bayern-Frauen gegen Barcelona zweimal live im ZDF

Das Halbfinale der Champions League läuft in Hin- und Rückspiel im Zweiten.
Große Prüfung für die Bayern-Frauen
SID
Die Fußballerinnen des FC Bayern sind auf dem Weg in ein mögliches Endspiel der Champions League zweimal live im Free-TV zu sehen. Das ZDF überträgt sowohl das Halbfinal-Hinspiel der Münchnerinnen gegen den FC Barcelona am Samstag (18.15 Uhr) wie auch das Rückspiel in Barcelona am Sonntag, den 3. Mai (16.30 Uhr), im linearen Hauptprogramm.

Ebenfalls live im ZDF gibt es am Donnerstag, den 14. Mai (16.00 Uhr), das Endspiel im DFB-Pokal zwischen den Bayern-Frauen und dem VfL Wolfsburg zu sehen.

