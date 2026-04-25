Dallmann vor Barca-Kracher: „Wir konnten viel wachsen“

SID 25.04.2026 • 06:28 Uhr In der Ligaphase eine böse Klatsche, im Champions-League-Halbfinale der großen Coup? Die Bayern-Frauen fühlen sich bereit für den FC Barcelona.

Für Fußball-Nationalspielerin Linda Dallmann vom FC Bayern kommt das Wiedersehen mit dem FC Barcelona genau zur rechten Zeit. „Wir konnten viel wachsen und ich glaube, dass wir jetzt bereit sind für die zweite Chance“, sagte die Mittelfeldspielerin vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Samstag (18.15 Uhr/ZDF und Disney+) dem ZDF.

Bei der ersten Chance zu Beginn der Ligaphase im Oktober hatten die Bayern ein 1:7-Debakel in Barcelona erlitten. Eine schmerzhafte, aber lehrreiche Erfahrung – es war bislang die einzige Pflichtspiel-Niederlage der Saison. „Nur durch Siege kommt man sich nicht näher. Aber gerade durch solche Lehrstunden versucht man, wirklich an Lösungen zu arbeiten“, sagte Dallmann.