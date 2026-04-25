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Dallmann vor Barca-Kracher: "Wir konnten viel wachsen"

Dallmann vor Barca-Kracher: „Wir konnten viel wachsen“

In der Ligaphase eine böse Klatsche, im Champions-League-Halbfinale der großen Coup? Die Bayern-Frauen fühlen sich bereit für den FC Barcelona.
Die Schale haben die Bayern seit Mittwoch sicher
Die Schale haben die Bayern seit Mittwoch sicher
© picture-alliance/contrast photoagentur/SID/O.Behrendt
SID
In der Ligaphase eine böse Klatsche, im Champions-League-Halbfinale der großen Coup? Die Bayern-Frauen fühlen sich bereit für den FC Barcelona.

Für Fußball-Nationalspielerin Linda Dallmann vom FC Bayern kommt das Wiedersehen mit dem FC Barcelona genau zur rechten Zeit. „Wir konnten viel wachsen und ich glaube, dass wir jetzt bereit sind für die zweite Chance“, sagte die Mittelfeldspielerin vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Samstag (18.15 Uhr/ZDF und Disney+) dem ZDF.

Bei der ersten Chance zu Beginn der Ligaphase im Oktober hatten die Bayern ein 1:7-Debakel in Barcelona erlitten. Eine schmerzhafte, aber lehrreiche Erfahrung – es war bislang die einzige Pflichtspiel-Niederlage der Saison. „Nur durch Siege kommt man sich nicht näher. Aber gerade durch solche Lehrstunden versucht man, wirklich an Lösungen zu arbeiten“, sagte Dallmann.

Sie sei „ganz froh, dass es schon mal passiert ist, weil wir wissen, wie es ausgehen kann, wenn wir nicht da sind“, sagte die 31-Jährige: „Das gilt es jetzt zu verhindern.“ Erst recht im Heimspiel vor über 26.000 Fans in der Allianz Arena, wie Dallmann betonte: „Wir brauchen jeden am Samstag, das kann uns enorm Kraft geben.“ Das Rückspiel zwischen den deutschen und spanischen Serienmeisterinnen steigt am 3. Mai im Camp Nou.

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