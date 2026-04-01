Europapokal: Wück glaubt an Weiterkommen der deutschen Teams

SID 01.04.2026 • 05:32 Uhr Bayern und Wolfsburg gewannen ihre Hinspiele gegen Manchester United und Olympique Lyon knapp. Die Hoffnungen sind groß.

Bundestrainer Christian Wück traut den Fußballerinnen von Bayern München und des VfL Wolfsburg den Einzug ins Halbfinale der Champions League zu. „Man sieht schon, dass die Vereine auch die nächsten Schritte eingeleitet haben“, sagte der 52-Jährige in einer Medienrunde am DFB-Campus: „Beide Teams haben ihre Hinspiele gewonnen. Von daher gehen wir davon aus, dass sie gute Chancen haben, das Halbfinale zu erreichen.“

Er hoffe dies auch, „weil es dem deutschen Fußball sehr guttun würde, wenn diese Mannschaften so weit wie möglich kommen“. Insbesondere die Bayern sehe er nach dem 3:2 im Hinspiel gegen Manchester United in der „Favoritenrolle“, so Wück weiter. Das 1:7 zum Auftakt der Königsklasse beim FC Barcelona habe bei den Münchnerinnen einen „Hallo-wach-Effekt erzeugt, den man sicher gerne vermieden hätte, aber er hat gutgetan“. Seitdem erkenne er eine „unheimlich gute Entwicklung“.

Generell glaube er „schon, dass die deutschen Mannschaften unabhängig vom Namen besser sind als letztes Jahr“. Auch die Frankfurterinnen wolle er trotz des 0:3 im Halbfinal-Hinspiel des Europa Cups gegen BK Häcken noch nicht abschreiben. „Da ist auch noch alles möglich. Frankfurt muss ein anderes Gesicht zeigen als im Hinspiel. Aber es sind noch 90 Minuten da, um das Spiel nochmal umzubiegen“, betonte der Bundestrainer.