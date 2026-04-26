Trotz Brand-Tor: Lyon droht nach Slapstick-Treffern CL-Aus

SPORT1 26.04.2026 • 19:16 Uhr Nationalspielerin Jule Brand bringt den Rekordsieger im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals sehenswert in Führung. Der Titelverteidiger schlägt dank zweier unglaublicher Geschenke jedoch zurück.

Rekordsieger OL Lyonnes droht trotz eines sehenswerten Treffers von Fußball-Nationalspielerin Jule Brand (23) das Aus im Halbfinale der Champions League.

Die Offensivspielerin erzielte beim 1:2 (1:0) im Hinspiel beim Titelverteidiger FC Arsenal die Führung der Gäste, in der zweiten Halbzeit drehten die Londonerinnen nach zwei folgenschweren Patzern noch die Partie.

So erzielte Arsenal den Ausgleich nach einer flachen, harmlosen Freistoßhereingabe, die Lyon-Keeperin Christiane Endler über ihre Arme rutschen ließ. Ingrid Engen versuchte mit einer Grätsche zu retten, spitzelte den Ball letztendlich aber endgültig über die Linie.

Auch der Führungstreffer fiel kurios: Nach einer Fehlpass-Kette räumten sich Endler und Lyons Verteidigerin im Duell mit Arsenal-Stürmerin Olivia Smith gegenseitig ab, woraufhin Smith ins leere Tor einschob.

Brand trifft sehenswert – Bayern trotzt Barca Remis ab

Das zweite Duell findet am kommenden Samstag (15 Uhr/Disney+) in Lyon statt.

Die 23-jährige Brand hatte vor ihrem Treffer erst Arsenals Kapitänin Kim Little aussteigen und vollendete dann wuchtig aus zwölf Metern zur Führung der Französinnen, die im Viertelfinale Brands Ex-Klub VfL Wolfsburg ausgeschaltet hatten.

Die deutsche Torhüterin Anneke Borbe kam für Arsenal nicht zum Einsatz.

Im zweiten Halbfinale stehen sich der FC Bayern und der FC Barcelona gegenüber. Im Hinspiel hatten sich die Münchnerinnen ein 1:1 erkämpft.