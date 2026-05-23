Brand verliert Champions-League-Finale mit Lyon

SID 23.05.2026 • 19:55 Uhr DFB-Star Jule Brand verliert das Champions-League-Finale mit OL Lyonnes. Im Duell der Supermächte triumphiert der FC Barcelona.

Jule Brand hat mit OL Lyonnes den Triumph in der Champions League verpasst. Der Rekordsieger aus Frankreich um die deutsche Nationalspielerin unterlag im Finale der Supermächte in Oslo dem FC Barcelona letztlich deutlich mit 0:4 (0:0) – und muss weiter auf den neunten Titel warten.

Die polnische Starstürmerin Ewa Pajor machte in ihrem sechsten Königsklassen-Endspiel mit einem Doppelpack den Unterschied (55./69.). Mit elf Turniertreffern holte die ehemalige Wolfsburgerin überlegen die Torjägerkrone. Auch Salma Paralluelo traf noch doppelt (90./90.+3).

Barcelona beendete Bayerns Träume

Barcelona, das im Halbfinale die Triple-Träume des FC Bayern zerstört hatte und zum sechsten Mal in Serie im Finale stand, schnappte sich nach 2021, 2023 und 2024 den vierten Titel und feierte nach dem Pokalsieg und der vorzeitigen Meisterschaft in Spanien das Triple. Es war das vierte Finale zwischen den beiden europäischen Schwergewichten: 2019 und 2022 hatte Lyon gewonnen, 2024 Barca.

Brand hatte mit Lyon im Viertelfinale ihren Ex-Klub VfL Wolfsburg ausgeschaltet und mit ihrem Tor im Halbfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger FC Arsenal den französischen Doublesieger ins Finale geschossen. 2023 traf sie im Endspiel mit den Wölfinnen ebenfalls auf Barca, beim bitteren 2:3 nach 2:0-Halbzeitführung spielte Brand in Eindhoven keine Minute.