Weltfußballerin Bonmatí kündigt Comeback gegen FC Bayern an

SID 02.05.2026 • 20:08 Uhr Aitana Bonmatí steht kurz vor ihrem Comeback. Pünktlich zum wegweisenden Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die Frauen des FC Bayern will die Weltfußballerin zurückkehren.

Pünktlich zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayern München hat die dreimalige Weltfußballerin Aitana Bonmatí ihr Comeback beim FC Barcelona angekündigt.

„Es war eine lange, harte und prägende Herausforderung. Ich bin jetzt wieder bei der Mannschaft, und ich freue mich auf das Champions-League-Spiel im Camp Nou. Ich würde es wieder tun. Wir werden es wieder tun. Bis morgen“, schrieb Bonmatí vor dem Duell am Sonntag (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) bei X. Die 28-Jährige hatte im November einen Wadenbeinbruch erlitten.

Zuvor hatte schon Barca-Trainer Pere Romeu bestätigt, dass Bonmatí dem Kader gegen die Bayern angehören werde. Die Offensivkünstlerin hatte die Verletzung im Training bei der spanischen Nationalmannschaft erlitten und musste operiert werden. Für die Startelf dürfte es bei der Spanierin nach mehr als fünfmonatiger Verletzungspause zwar noch nicht reichen, umso mehr hofft Barcelona auf Akzente von der Bank.

Das Hinspiel in der Münchner Allianz Arena hatte mit 1:1 keinen Sieger gefunden. Wer am Sonntag im legendären Camp Nou als Gewinner vom Platz geht, folgt Olympique Lyon um Nationalspielerin Jule Brand ins Endspiel von Oslo (23. Mai). Für die Bayern wäre es das erste Europapokal-Endspiel in der Vereinsgeschichte.