Champions League: Klarheit für Eintracht-Frauen

SID 18.06.2026 • 17:33 Uhr Der Gegner von Eintracht Frankfurt in der Qualifikation für die Champions League steht fest. Die Bundesliga-Dritten treffen zunächst auf einen Debütanten aus Zypern.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt treffen zum Auftakt der Qualifikation für die Champions League auf den zypriotischen Verein AC Omonia Nikosia. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Der Bundesliga-Dritte der abgelaufenen Saison steigt über den Ligaweg in der zweiten Runde ein.

Diese wird in einem Miniturnier (5. bis 8. August) gespielt, der Austragungsort ist noch offen. Gewinnt die Eintracht, geht es gegen den Sieger der Begegnung zwischen Valerenga (Norwegen) und Malmö FF (Schweden) weiter. Wer sich in diesem Finale durchsetzt, zieht in die dritte Runde der Qualifikation Ende August für die Ligaphase ein.

FC Bayern ist direkt für die Champions League qualifiziert

In der vergangenen Spielzeit hatte das Team von Trainer Niko Arnautis im neu eingeführten Europa Cup gespielt und war dort im Halbfinale ausgeschieden.