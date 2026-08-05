Arnautis vor CL-Quali: „Haben Bock auf das Turnier“

SID 05.08.2026 • 05:45 Uhr Die Eintracht trifft in der Qualifikation für die Champions League auf Omonia Nikosia aus Zypern.

Frauen-Bundesligist Eintracht Frankfurt blickt dem Heimturnier zur Qualifikation für die Champions League mit großer Vorfreude entgegen. „Wir haben Bock auf das Turnier“, sagte Cheftrainer Niko Arnautis vor dem Auftaktspiel gegen Omonia Nikosia am Mittwochabend (19.00 Uhr).

„Wir haben ein Jahr lang sehr hart dafür gearbeitet“, sagte der 46 Jahre alte Cheftrainer, der sich darüber freut, vor den eigenen Fans „gleich in die Vollen“ zu müssen. Um das Finale des Miniturniers zu erreichen, will er auch „den einen oder anderen“ Neuzugang in die Startelf berufen.

Die Partie gegen die Vertreterinnen aus Zypern stellt nämlich nur die erste Hürde dar. Sollte Frankfurt das K.-o.-Spiel gewinnen, wartet noch ein Duell mit dem Sieger der Partie Valerenga IF (Norwegen) gegen Malmö FF (Schweden) um den Sieg des Miniturniers. „Es sind beides Mannschaften, die mehr oder weniger im Spielbetrieb stehen und sehr ernstzunehmen sind“, sagte Arnautis zu den möglichen Gegnern.