CL-Quali: Harte Lose für Wolfsburg und Frankfurt

Der VfL Wolfsburg trifft im Kampf um die Champions League auf Inter Mailand um Ex-Nationalspielerin Lina Magull, Eintracht Frankfurt bekommt es mit Paris Saint-Germain zu tun. Die anspruchsvollen Hürden für das Bundesliga-Duo auf dem Weg in die Ligaphase ergab die Auslosung der dritten Qualifikationsrunde am Dienstag in Nyon.
Quali: Harte Lose für deutsches Duo
Für den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt steht die letzte Qualifikationsrunde zur Champions League an. Es kommt auch zu einem Wiedersehen.
Der VfL Wolfsburg trifft auf Inter Mailand
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Die Begegnungen mit Hin- und Rückspiel werden am 26. August und 2. September ausgetragen, die deutschen Klubs haben jeweils im ersten Duell Heimrecht. Aus der Bundesliga gehört in dieser Saison nur Double-Gewinner Bayern München zu den neun direkt für die Ligaphase gesetzten Teams.
Zudem misst sich der FC Chelsea um Nationalspielerin Sjoeke Nüsken mit Real Sociedad. Real Madrid mit Elisa Senß, Sara Däbritz und Merle Frohms trifft auf Ajax Amsterdam. Die Verlierer dieser letzten Qualifikationsrunde, in der Wolfsburg einsteigt, spielen im Europa Cup. Die Eintracht hatte zum Start in die Qualifikation in der vergangenen Woche gegen Omonia Nikosia (8:0) und Malmö FF (2:0) gewonnen.