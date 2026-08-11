CL-Quali: Harte Lose für Wolfsburg und Frankfurt

SID 11.08.2026 • 12:35 Uhr Für den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt steht die letzte Qualifikationsrunde zur Champions League an. Es kommt auch zu einem Wiedersehen.

Der VfL Wolfsburg trifft im Kampf um die Champions League auf Inter Mailand um Ex-Nationalspielerin Lina Magull, Eintracht Frankfurt bekommt es mit Paris Saint-Germain zu tun. Die anspruchsvollen Hürden für das Bundesliga-Duo auf dem Weg in die Ligaphase ergab die Auslosung der dritten Qualifikationsrunde am Dienstag in Nyon.

Die Begegnungen mit Hin- und Rückspiel werden am 26. August und 2. September ausgetragen, die deutschen Klubs haben jeweils im ersten Duell Heimrecht. Aus der Bundesliga gehört in dieser Saison nur Double-Gewinner Bayern München zu den neun direkt für die Ligaphase gesetzten Teams.