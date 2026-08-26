CL-Quali: Wolfsburg mit wichtigem Schritt gegen Inter

SID 26.08.2026 • 19:53 Uhr Nach einer Roten Karte kurz nach Wiederanpfiff verpassen die Wölfinnen die Chance auf ein höheres Ergebnis.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben einen großen Schritt in Richtung Ligaphase der Champions League gemacht. Im Hinspiel der Qualifikation für die Königsklasse siegte die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch nach einem kontrollierten Auftritt vor heimischer Kulisse mit 2:0 (1:0) gegen den italienischen Vizemeister Inter Mailand.

Die Wölfinnen zeigten sich von Beginn an spielbestimmend, leisten sich jedoch auch immer wieder kleine Nachlässigkeiten. Erst kurz vor der Pause erlöste Bundesliga-Rückkehrerin Lara Prasnikar, die zuvor unter anderem in Frankfurt aktiv war, die Gastgeberinnen mit ihrem wuchtigen Premierentreffer (42.).

Wolfsburg schlägt Inter Mailand in der Champions-League-Qualifikation mit 2:0

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff sah Chiara Robustellini nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (49.), in Überzahl dominierte der VfL nach Belieben. Camilla Küver erhöhte gleich im Anschluss per Kopf (52.), in Folge ließ Wolfsburg jedoch auch einige hochkarätige Chancen ungenutzt.