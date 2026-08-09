Fall Laura Freigang: "Ich bin guter Dinge, dass alles gut ausgeht"

SID 09.08.2026 • 14:57 Uhr Mitten im Dopingtest-Wirbel lässt Laura Freigang die Eintracht weiter von der Champions League träumen. Die Nationalspielerin hofft, dass sich der Fall in ihrem Sinne klärt.

Als ihr Doppelpack perfekt war, entlud sich Laura Freigangs ganze Erleichterung in einem langen Jubelschrei. Zwei Treffer, einmal in höchster Not vor der Linie geklärt – nach dem Dopingtest-Wirbel der vergangenen Monate zeigte sich die Nationalspielerin von Eintracht Frankfurt auf dem Platz unbeirrt.

Die Situation sei „natürlich nicht einfach, aber mir geht es gut“, sagte die Matchwinnerin nach dem wichtigen 2:0 (1:0) gegen Malmö FF in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League dem hr: „Ich bin hier, ich spiele Fußball, ich habe ein gutes Umfeld. Heute geht es mir sowieso gut und ich bin großer Hoffnung und guter Dinge, dass es alles gut ausgeht.“

„Habe das Gefühl, dass mir überall der Rücken gestärkt wird“

Gegen die 28-Jährige läuft seit Anfang Juni ein Verfahren beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), weil sie drei Dopingtests binnen zwölf Monaten verpasst haben soll. Einer der populärsten deutschen Fußballerinnen droht eine Zweijahressperre, bis zu einem möglichen Urteil aber gelten sportlich keine Einschränkungen für das Aushängeschild der Eintracht-Frauen.

In der schwierigsten Phase ihrer Karriere ist Freigang dankbar für den großen Zuspruch, den sie erhalte: „Ich habe das Gefühl, dass mir überall der Rücken gestärkt wird.“ Und so konnte sie als SGE-Kapitänin abliefern, als ihr Team sie im Finale des Mini-Turniers drei Tage nach dem lockeren 8:0-Aufgalopp gegen Omonia Nikosia dringend brauchte.

„Für die frühe Phase der Saison bin ich stolz auf die Mannschaft“, sagte Freigang nach dem souveränen Aufritt im eigenen Stadion am Brentanobad: „Jetzt hoffen wir auf ein bisschen Losglück, letztes Jahr hatten wir Real Madrid, das war nicht einfach.“

Damals schied die SGE klar aus (1:2/0:3) und musste im zweitklassigen Europa Cup weiterspielen, wo die Reise bis ins Halbfinale ging. Auch dieses Jahr drohen in den Playoffs der Champions League dicke Brocken wie Real, der FC Chelsea oder Paris Saint-Germain. Gegen wen es in Hin- und Rückspiel am 26. August und 2. September geht, erfahren Freigang und Co. am Dienstagmittag, wenn in der UEFA-Zentrale die Paarungen ausgelost werden.