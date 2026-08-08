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Im "Finale daheim": Eintracht setzt auf Insiderin Bennison

Eintracht setzt auf Insiderin Bennison

Frankfurt trifft in der Champions-League-Qualifikation auf Malmö FF. Mit einem Heimsieg würde die SGE in die Play-offs einziehen.
Bennison im Gespräch mit Arnautis
Bennison im Gespräch mit Arnautis
© picture-alliance/Kessler-Sportfotografie/SID/Jürgen Kessler
SID
Frankfurt trifft in der Champions-League-Qualifikation auf Malmö FF. Mit einem Heimsieg würde die SGE in die Play-offs einziehen.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt können beim nächsten Schritt Richtung Champions-League-Ligaphase auf das Insiderwissen von Hanna Bennison bauen. „Es macht Spaß, gegen Malmö zu spielen, wo ich herkomme. Es ist also ein spezielles Spiel für mich“, sagte der schwedische Neuzugang vor dem Duell mit Malmö FF am Samstag (19.00 Uhr).

„Ich habe mit einigen ihrer Spielerinnen zusammengespielt. Ich denke, sie investieren sehr viel, sie sind ein gutes Team“, erklärte die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin vor dem Finale des Mini-Turniers der zweiten Qualifikationsrunde. Wie beim lockeren 8:0 gegen Omonia Nikosia im Halbfinale am Mittwoch spielt Frankfurt im eigenen Stadion.

„Ein Finale daheim ist immer besonders“, sagte Eintracht-Trainer Niko Arnautis, der einen spielstarken und variablen Gegner erwartet. Wieder einsatzbereit ist Innenverteidigerin Amanda Ilestedt, noch fraglich ist der Einsatz von Rebecka Blomqvist. Das Ziel der Eintracht ist klar. „Wir wollen in die Playoffs, dafür werden wir alles tun“, betonte Arnautis.

Die Auslosung der dritten Quali-Runde mit Hin- und Rückspiel (26. August/2. September), in der auch Vizemeister VfL Wolfsburg einsteigt, findet am Dienstag (13.00 Uhr) statt. Nur der Double-Gewinner FC Bayern ist direkt für die Ligaphase qualifiziert.

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