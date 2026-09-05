Bayern-Frauen: Start gegen ManCity, Barca-Kracher zum Schluss

SID 05.09.2026 • 12:33 Uhr Einen Tag nach der Auslosung steht der hochkarätige Fahrplan der Double-Gewinnerinnen für die Champions League fest.

Die Fußballerinnen von Bayern München starten mit dem Kracher-Heimspiel gegen den englischen Meister Manchester City in die Champions League, zur Revanche gegen den FC Barcelona kommt es erst kurz vor Weihnachten. Die Begegnung mit ManCity um das DFB-Trio Rebecca Knaak, Carlotta Wamser und Sydney Lohmann ist zum Auftakt für den 22. September (18.45 Uhr) angesetzt, wie der deutsche Double-Gewinner einen Tag nach der Auslosung verkündete.

Gegen die Titelverteidigerinnen aus Barcelona, gegen die München im Halbfinale der Vorsaison ausgeschieden war, geht es zum Abschluss der Ligaphase am 16. Dezember (21.00 Uhr) ebenfalls im eigenen Stadion. Nach der Partie bei Benfica Lissabon (30. September) haben die Münchnerinnen Real Madrid am 28. Oktober (18.45 Uhr) zu Gast. Es folgen die Auswärtsreisen zu Paris Saint-Germain und Austria Wien (10. und 19. November/alle Disney+).