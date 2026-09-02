Welcher Klub – außer Double-Sieger FC Bayern – nimmt noch an der Women’s Champions League teil? Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt wollen den Münchnerinnen folgen.
Champions League: Quali der Frauen heute live im TV, Stream und Ticker - Frankfurt und Wolfsburg kämpfen um CL-Ticket
Deutsches Duo kämpft um CL-Quali
Der VfL Wolfsburg geht mit einem 2:0-Vorsprung gegen Inter Mailand ins Rückspiel am Mittwochabend um 18.30 Uhr. Lara Prasnikar und Camilla Küver sorgten für die gute Ausgangsposition des VfL.
CL-Qualifikation der Frauen heute live: So verfolgen Sie Inter Mailand – Wolfsburg
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Während die Wölfinnen mit zwei Siegen in die Bundesliga gestartet sind und aktuell die Tabelle anführen, hat Inter noch kein Spiel absolviert. Die Liga in Italien startet erst Ende September.
Die Eintracht aus Frankfurt startet mit einem Sieg und einem Remis in die neue Saison. Nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Paris St.-Germain hilft den Hessinnen nur ein Sieg, um in die Ligaphase der Königsklasse einzuziehen.
Larissa Mühlhaus hatte Frankfurt im Hinspiel in Führung gebracht. Naomie Feller glückte später der schnelle Ausgleich. Die Eintracht hatte viele gute Chancen, die Partie für sich zu entscheiden, doch es blieb beim Remis.
Champions-League-Quali der Frauen heute live: So verfolgen Sie PSG – Eintracht Frankfurt live
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Das Spiel von Eintracht Frankfurt bei PSG wird nicht im Free-TV übertragen. Fans benötigen ein kostenpflichtiges Abo bei EintrachtTV+, um die Begegnung sehen zu können. Anstoß ist um 18.30 Uhr.
Sollte auch das Rückspiel unentschieden ausgehe, gibt es 2 x 15 Minuten Verlängerung. Fällt auch dort keine Entscheidung, geht es ins Elfmeterschießen. Wie bei den Männern gibt es auch bei den Frauen die Auswärtstorregel nicht mehr.