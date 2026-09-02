Champions League: Quali der Frauen heute live im TV, Stream und Ticker - Frankfurt und Wolfsburg kämpfen um CL-Ticket

SPORT1 02.09.2026 • 15:30 Uhr Für die Frauen des VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt geht es am Mittwochabend um den Einzug in die Champions League. Für den VfL stehen die Chancen etwas besser.

Welcher Klub – außer Double-Sieger FC Bayern – nimmt noch an der Women’s Champions League teil? Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt wollen den Münchnerinnen folgen.

Der VfL Wolfsburg geht mit einem 2:0-Vorsprung gegen Inter Mailand ins Rückspiel am Mittwochabend um 18.30 Uhr. Lara Prasnikar und Camilla Küver sorgten für die gute Ausgangsposition des VfL.

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Während die Wölfinnen mit zwei Siegen in die Bundesliga gestartet sind und aktuell die Tabelle anführen, hat Inter noch kein Spiel absolviert. Die Liga in Italien startet erst Ende September.

Die Eintracht aus Frankfurt startet mit einem Sieg und einem Remis in die neue Saison. Nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Paris St.-Germain hilft den Hessinnen nur ein Sieg, um in die Ligaphase der Königsklasse einzuziehen.

Larissa Mühlhaus hatte Frankfurt im Hinspiel in Führung gebracht. Naomie Feller glückte später der schnelle Ausgleich. Die Eintracht hatte viele gute Chancen, die Partie für sich zu entscheiden, doch es blieb beim Remis.

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Das Spiel von Eintracht Frankfurt bei PSG wird nicht im Free-TV übertragen. Fans benötigen ein kostenpflichtiges Abo bei EintrachtTV+, um die Begegnung sehen zu können. Anstoß ist um 18.30 Uhr.