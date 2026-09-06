Nationalspielerin fällt verletzt aus

SID 06.09.2026 • 20:51 Uhr Eine genaue Diagnose oder Ausfallzeit nannte City nicht. Ob Knaak gegen den FC Bayern auflaufen kann, ist offen.

Fußball-Nationalspielerin Rebecca Knaak wird Manchester City aufgrund einer Knöchelverletzung fehlen. Wie das Team aus der englischen Women’s Super League am Sonntagabend mitteilte, erlitt Knaak die Verletzung im Testspiel gegen Manchester United.

Eine genaue Diagnose oder Ausfallzeit nannte City nicht. Ob die 30-Jährige beim Champions-League-Auftakt am 22. September beim deutschen Meister Bayern München mitwirken kann, ist offen.

Knaaks Genesung in Manchester gestartet

Knaak spielt seit Januar 2025 in Manchester, mit dem Verein gewann sie in der Vorsaison das Double. Zu ihren Teamkolleginnen zählen ihre DFB-Mitspielerinnen Sydney Lohmann und seit kurzem auch Carlotta Wamser.