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Nationalspielerin fällt verletzt aus

Nationalspielerin fällt verletzt aus

Eine genaue Diagnose oder Ausfallzeit nannte City nicht. Ob Knaak gegen den FC Bayern auflaufen kann, ist offen.
Marie-Louise Eta wurde zur Cheftrainerin der Männermannschaft von Union Berlin befördert. Die deutschen Nationalspielerinnen Rebecca Knaak und Elisa Senß freuen sich über diesen Schritt.
SID
Eine genaue Diagnose oder Ausfallzeit nannte City nicht. Ob Knaak gegen den FC Bayern auflaufen kann, ist offen.

Fußball-Nationalspielerin Rebecca Knaak wird Manchester City aufgrund einer Knöchelverletzung fehlen. Wie das Team aus der englischen Women’s Super League am Sonntagabend mitteilte, erlitt Knaak die Verletzung im Testspiel gegen Manchester United.

Eine genaue Diagnose oder Ausfallzeit nannte City nicht. Ob die 30-Jährige beim Champions-League-Auftakt am 22. September beim deutschen Meister Bayern München mitwirken kann, ist offen.

Knaaks Genesung in Manchester gestartet

Knaak spielt seit Januar 2025 in Manchester, mit dem Verein gewann sie in der Vorsaison das Double. Zu ihren Teamkolleginnen zählen ihre DFB-Mitspielerinnen Sydney Lohmann und seit kurzem auch Carlotta Wamser.

Sie werde nun „gemeinsam mit dem medizinischen Team des Vereins an ihrer Genesung arbeiten“, hieß es in einer Mitteilung.

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