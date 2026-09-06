Fußball-Nationalspielerin Rebecca Knaak wird Manchester City aufgrund einer Knöchelverletzung fehlen. Wie das Team aus der englischen Women’s Super League am Sonntagabend mitteilte, erlitt Knaak die Verletzung im Testspiel gegen Manchester United.
Nationalspielerin fällt verletzt aus
Eine genaue Diagnose oder Ausfallzeit nannte City nicht. Ob Knaak gegen den FC Bayern auflaufen kann, ist offen.
Eine genaue Diagnose oder Ausfallzeit nannte City nicht. Ob die 30-Jährige beim Champions-League-Auftakt am 22. September beim deutschen Meister Bayern München mitwirken kann, ist offen.
Knaaks Genesung in Manchester gestartet
Knaak spielt seit Januar 2025 in Manchester, mit dem Verein gewann sie in der Vorsaison das Double. Zu ihren Teamkolleginnen zählen ihre DFB-Mitspielerinnen Sydney Lohmann und seit kurzem auch Carlotta Wamser.
Sie werde nun „gemeinsam mit dem medizinischen Team des Vereins an ihrer Genesung arbeiten“, hieß es in einer Mitteilung.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach