Showdown um die Königsklasse: Eintracht bangt um Mühlhaus

SID 01.09.2026 • 13:52 Uhr Die Fußballerinnen aus Frankfurt und Wolfsburg kämpfen gegen PSG und Inter um den Einzug in die Ligaphase der Champions League.

Letzte Hürde auf dem Weg in die Champions League der Frauen: Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg müssen im Kampf um die Ligaphase schwierige Auswärtsspiele meistern. Insbesondere die SGE steht im Showdown gegen Paris Saint-Germain nach dem 1:1 im Hinspiel unter Zugzwang – und muss womöglich ohne Top-Zugang Larissa Mühlhaus auskommen.

„Sie konnte nicht mit der Mannschaft trainieren. Wir müssen noch abwarten, ob sie spielfähig ist“, sagte Trainer Niko Arnautis vor der Playoff-Entscheidung am Mittwoch (18.30 Uhr) auf dem PSG Campus. Bei der verpatzten Generalprobe in der Liga gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) am Sonntag war die Offensivspielerin nach nur zehn Minuten wegen eines Schlags auf den Oberschenkel wieder ausgewechselt worden, gegen PSG hatte sie die Eintracht in der Vorwoche in Führung gebracht.

Arnautis gab sich trotz des drohenden Ausfalls optimistisch. „Wir glauben an uns und wollen unsere Chance nutzen. Wir werden alles reinlegen“, sagte der Frankfurt-Coach, „dann gucken wir mal, ob wir Paris erobern können.“

Der VfL will unterdessen bei Inter Mailand (18.30 Uhr/DF1) nach dem souveränen 2:0 im ersten Vergleich am liebsten im Flow bleiben. „Wir dürfen kein Prozent nachlassen, das ist ganz klar“, mahnte Nationalspielerin Camilla Küver.