Die Münchnerinnen stehen in der Champions League beim punktgleichen Tabellennachbarn unter Druck.

„Schlüsselspielerin“ Klara Bühl und Kapitänin Glodis Viggosdottir sind zurück, der FC Bayern fühlt sich bereit für Paris Saint-Germain. „Wir sind sehr zuversichtlich, weil das Team in guter Verfassung ist und Selbstvertrauen hat“, sagte Trainer José Barcala vor dem Champions-League-Kracher am Dienstag (21.00 Uhr/Disney+ und ZDF-Livestream) im Prinzenpark.

Topscorerin Bühl (Belastungssteuerung) steht nach zwei Spielen Pause zur Verfügung, Abwehrchefin Viggosdottir ist nach Knieproblemen wieder fit. Allerdings muss Vanessa Gilles (Muskelverletzung) nun mehrere Wochen pausieren, auch die erkrankte Sophie Proost und Kassandra Potsi (Schlag aufs Knie) fallen aus.

Mit fünf Zählern aus drei Spielen stehen die Tabellensiebten aus München beim punktgleichen Kontrahenten unter Druck. Der direkte Sprung ins Viertelfinale ist das erklärte Ziel, dafür muss eine Platzierung unter den besten vier Mannschaften her. „Allen ist bewusst, wie wichtig diese Herausforderung ist“, sagte Barcala.

Im Parc des Princes erwarten die deutschen Doublegewinnerinnen eine hitzige Atmosphäre. „Ich erinnere mich an letztes Jahr. Die Fans waren laut. Das setzt uns unter Druck, aber wir dürfen uns nicht beeinflussen lassen“, sagte Abwehrspielerin Stine Ballisager.

Nach dem Paris-Trip geht es erst zum Bundesliga-Gipfel nach Wolfsburg (Samstag, 17.55 Uhr), danach zu Austria Wien. Zum Abschluss der Ligaphase ist Titelverteidiger FC Barcelona am 16. Dezember bei den Bayern zu Gast.