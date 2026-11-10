Hier läuft FC Bayern bei PSG heute live im TV, Stream und Ticker – Kracher in der Frauen-Champions-League

Für die Frauen des FC Bayern wird es in der Champions League ernst. Beim Tabellennachbarn Paris Saint-Germain wollen die Münchnerinnen den nächsten Schritt Richtung Viertelfinale machen.

Die Frauen des FC Bayern München stehen am Dienstagabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) vor einer richtungsweisenden Aufgabe in der Women’s Champions League. Am vierten Spieltag der Ligaphase gastiert die Mannschaft von Trainer Alexander Straus bei Paris Saint-Germain.

Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Kampf um die direkte Qualifikation für das Viertelfinale. Sowohl die Münchnerinnen als auch PSG sind nach drei Spieltagen noch ungeschlagen und gehen mit jeweils fünf Punkten in das direkte Duell. Sie belegen die Plätze sechs und sieben.

Klara Bühl trifft mit dem FC Bayern in der Champions League auf PSG Klara Bühl trifft mit dem FC Bayern in der Champions League auf PSG © IMAGO/HMB-Media

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Die Bayern-Frauen wollen an ihre bislang starke Europapokal-Saison anknüpfen. Zuletzt holte der deutsche Meister ein 2:2 gegen Real Madrid und wahrte damit seine Ungeschlagen-Serie.

Am Montag gab es gute Nachrichten vom FCB, denn „Schlüsselspielerin“ Klara Bühl und Kapitänin Glodis Viggosdottir sind zurück. „Wir sind sehr zuversichtlich, weil das Team in guter Verfassung ist und Selbstvertrauen hat“, sagte Trainer José Barcala.

FC Bayern: Drei Ausfälle gegen PSG

Topscorerin Bühl (Belastungssteuerung) steht nach zwei Spielen Pause zur Verfügung, Abwehrchefin Viggosdottir ist nach Knieproblemen wieder fit. Allerdings muss Vanessa Gilles (Muskelverletzung) nun mehrere Wochen pausieren, auch die erkrankte Sophie Proost und Kassandra Potsi (Schlag aufs Knie) fallen aus.

Mit Blick auf die Tabelle könnte das Aufeinandertreffen der beiden europäischen Topklubs bereits richtungsweisenden Charakter haben. Der Sieger verschafft sich im Rennen um die vorderen Plätze der Ligaphase eine hervorragende Ausgangslage für die verbleibenden Spieltage.

DEINE MEINUNG

Im Parc des Princes erwarten die deutschen Doublegewinnerinnen eine hitzige Atmosphäre. „Ich erinnere mich an letztes Jahr. Die Fans waren laut. Das setzt uns unter Druck, aber wir dürfen uns nicht beeinflussen lassen“, sagte Abwehrspielerin Stine Ballisager.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)