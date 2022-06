Frauen-EM: DFB-Gegner Dänemark verliert Generalprobe

Nach der dänischen Blitzführung durch Signe Bruun (1.) drehte Guro Reiten (39./52.) die Partie in Viborg per Doppelpack. Am 8. Juli (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) bestreitet der Vize-Europameister sein erstes Gruppenspiel gegen die DFB-Auswahl in London-Brentford.