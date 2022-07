Sportradio Deutschland begleitet die am Mittwoch beginnende Frauenfußball-EM in England mit einem neuen Podcast. Unter dem Titel "Die 45 - eine Halbzeit Frauenfußball" sollen in dem wöchentlichen Format über eine Dreiviertelstunde nach den EM-Spielen der deutschen Mannschaft sowie nach dem Abschluss jeder K.o.-Runde Themen rund um das Turnier auch in Interviewform mit Gästen vor Ort aufgearbeitet werden. Der Podcast mit Ex-Nationalspielerin Josephine Henning startet am Sonntag (3. Juli).