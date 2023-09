„Vorfreude riesengroß“: Faeser startet Tour durch EM-Städte

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat mit Frankfurt/Main in einer ersten Gastgeberstadt der Fußball-EM die Vorbereitungen auf das Heimturnier vor Ort begutachtet. Die auch für den Sport zuständige SPD-Politikerin will sich in den kommenden Wochen und Monaten mit allen zehn „Host Cities“ über die Fortschritte in der Organisation informieren, der Austausch in der Mainmetropole bildete am Dienstag den Anfang ihrer Tour.