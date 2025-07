"Großartiges Turnier": Rettig traut DFB-Frauen viel zu

Die DFB-Frauen starten am Freitag in die EM. Die Führungsetage versprüht Optimismus.

Andreas Rettig traut den deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft in der Schweiz ein erfolgreiches Turnier zu. "Bernd Neuendorf und ich haben am Sonntagabend die Mädels Richtung Schweiz verabschiedet, haben mit ihnen zusammen Abend gegessen", erzählte der DFB-Geschäftsführer auf dem Kongress Chiotec in Aachen: "Es war ein ansteckender Spirit, der da herrscht. Wenn die Stimmung ein Gradmesser für den sportlichen Erfolg ist, wird das was."