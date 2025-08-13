Nach Entlassung: Tomé kritisiert Verbandspräsidenten

SID 13.08.2025 • 11:42 Uhr Spaniens ehemalige Nationaltrainerin berichtet, dass sie nicht persönlich informiert worden ist.

Die ehemalige spanische Nationaltrainerin Montse Tomé hat sich erstmals nach ihrer Entlassung geäußert und deutliche Kritik an der Führung des spanischen Fußballverbandes RFEF geübt. Wie die 43-Jährige am Mittwoch in der Radiosendung El Larguero berichtete, sei sie nicht persönlich über die Entscheidung informiert worden, sondern über eine Nachricht an ihre Berater.

Tomé bemängelte insbesondere die Kommunikation. „Niemand vom Verband hat mir das mitgeteilt“, sagte sie: „Sie haben es meinen Beratern per Nachricht mitgeteilt.“ Zudem erhob sie Vorwürfe gegen RFEF-Präsident Rafael Louzan, der ihr vor der EM zugesichert habe, bei einem guten Turnierverlauf im Amt bleiben zu können. „Ich bin enttäuscht darüber, wie alles gelaufen ist. Er hat sein Versprechen nicht gehalten“, betonte Tomé, die mit ihrem Team das Finale erreicht hatte.