DFB-Pokal der Frauen: Wolfsburg zu Zweitligist Nürnberg

Die Achtelfinalsieger spielen im Viertelfinale (28. Februar/1. März) die vier Halbfinalisten aus. Die Vorschlussrunde findet am 15./16. April und das Endspiel am 18. Mai in Köln statt. - Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen (19./20. November) auf einem Blick: