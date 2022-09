Frauenfußball: Franziska van Almsick - "Ich will helfen, das Spiel zu verändern"

„Wir können Vorreiterinnen und Vorreiter für so viele Dinge sein“, sagte van Almsick: „Nicht nur im Fußball, sondern auch gesellschaftlich können wir ein Statement setzen.“ Zudem sei es für van Almsick wichtig, selbst mit anzupacken: „Für mich war klar, dass ich nah dran sein und dabei sein will, nicht nur als Botschafterin. Ich will helfen, das Spiel zu verändern. Es ist an der Zeit, dass Frauen sich mehr engagieren und einbringen. Wir brauchen dafür keine Quote. Wir schaffen das bei Viktoria Berlin mit Zusammenhalt, Empathie und Netzwerk.“