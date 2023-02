Frauen-Länderspiel: Deutschland - Schweden LIVE im TV, Stream, Ticker

Damals musste sich das DFB-Team in Frankreich mit 1:2 geschlagen geben, flog bereits im WM-Viertelfinale aus dem Turnier. Die Schwedinnen hingegen erreichten Platz drei.

2011 scheiterte die Mannschaft der damaligen Nationaltrainerin Silvia Neid bei der Heim-WM am späteren Weltmeister Japan. 2015 reichte es in Kanada für Platz vier.

Bundeskanzler Scholz zu Gast

Beim Turnier in Australien und Neuseeland werden die Karten neu gemischt - und dazu gehört auch eine gute Vorbereitung, die bereits am Dienstag mit dem Länderspiel gegen Schweden beginnt.

Zu Gast auf der Tribüne in Duisburg: Bundeskanzler Olaf Scholz.

„Er hatte uns nach dem EM-Finale in Wembley schon versprochen, in Kontakt zu bleiben. Wir werden uns vor dem Spiel persönlich austauschen. Es ist ein starkes Zeichen, dass er kommt“, erklärte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Montag.