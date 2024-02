"Sehr hungrig": Bayern-Frauen schalten in K.o.-Modus

Bloß keine Blamage gegen den Drittligisten: Die Fußballerinnen von Bayern München wollen das DFB-Pokal-Achtelfinale bei den Kickers Offenbach nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Wir nehmen das Spiel sehr ernst, es ist nie ganz einfach gegen tiefstehende Mannschaften", sagte Stürmerin Jill Baijings vor der Partie der Meisterinnen am Mittwochabend (19.00 Uhr/fcbayern.com) im Stadion am Bieberer Berg.

Gewonnen hat der FC Bayern den Frauen-Wettbewerb bislang erst einmal - zwölf Jahre ist das bereits her. "Der DFB-Pokal ist extrem wichtig für uns", versicherte Straus, das bittere Aus in der Gruppenphase der Champions League dürfte den Reiz nur vergrößert haben. Löst München die Pflichtaufgabe Offenbach, geht es in der Runde der letzten Acht gegen den Zweitligisten Carl Zeiss Jena.