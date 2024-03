9:0 gegen Essen: Wolfsburg stürmt erneut ins Pokalfinale

Mit einem Torfestival ist der Titelverteidiger VfL Wolfsburg zum zehnten Mal in Folge ins DFB-Pokalfinale der Frauen gestürmt. Die Rekordsiegerinnen fertigten im Halbfinale den Außenseiter SGS Essen mit 9:0 (3:0) ab und sind nun seit 49 Spielen im Lieblingswettbewerb ungeschlagen. Den Gegner für das Endspiel am 9. Mai ermitteln Meister Bayern München und Eintracht Frankfurt am Ostersonntag (15.45 Uhr).