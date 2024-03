Pokal-Traumfinale möglich: Wolfsburg sinnt auf Revanche

Nach dem Kantersieg ließ die Kampfansage nicht lange auf sich warten. "Egal wer da kommt, wir werden Vollgas geben", sagte Svenja Huth, während ihre Teamkolleginnen noch wild über den Rasen hüpften und den erneuten Einzug ins DFB-Pokalfinale feierten. Mit dem VfL Wolfsburg darf Huth weiter vom zehnten Cup-Triumph in Serie träumen - dank einer denkwürdigen 9:0 (3:0)-Demonstration im Halbfinale gegen die völlig überforderte SGS Essen.

Großen Anteil am Torfestival hatte eine Ex-Essenerin: Vivien Endemann sprach nach ihrem Dreierpack (37./51./82.) gegen die ehemaligen Teamkolleginnen von einem "unbeschreiblichen" Gefühl. Das Endspiel am 9. Mai in Köln sei das "klare Ziel" gewesen, nun gelte: "Wir wollen den Pokal holen, das wäre ein schöner Saisonabschluss."