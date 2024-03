Verbandschef beleidigt Panama-Star - "Sie ist außer Form, sie ist fett"

Immer wieder kommt es vor, dass Trainer oder Verbandsbosse mit der Leistung ihrer Spieler unzufrieden sind. Doch Beleidigungen gegen die eigenen Schützlinge gibt es nur selten. Nun tätigte jedoch Panamas Verbandschef Manuel Arias in einem Interview unpassende Aussagen über Panamas Star-Fußballerin Marta Cox. „Sie ist außer Form, sie ist fett, auf dem Platz konnte sie sich nicht bewegen“, sagte er.

Diese Aussagen waren für die 26-Jährige unerwartet und beleidigend, weshalb die Mittelfeldspielerin sogar mit dem Rücktritt aus der Nationalmannschaft drohte. „Wenn diese Situation zu einer Konstanten wird, werde ich nicht zurückkehren, um die Farben meines Nationalteams zu verteidigen“, sagte Cox in ihrem Statement.

Am Freitag griff der panamaische Fußballverband ein und entschuldigte sich in einem Statement bei seiner Star-Spielerin. Es heißt: „Am internationalen Frauentag bedauern wir den unglücklichen Ausdruck, den unser Präsident Manuel Arias in den lokalen Medien verwendet hat.“ Zuvor entschuldigte sich Arias bereits über X bei seiner Spielerin.