Niederlage für Schult beim Comeback im HSV-Trikot

Die langjährige Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult hat bei ihrem Comeback nach anderthalb Jahren Pause eine Niederlage kassiert. Mit dem Hamburger SV verlor Schult (33) am Sonntag in der 2. Bundesliga beim SC Sand 0:1 (0:1). Die Olympiasiegerin von 2016 hatte ihr bis dato letztes Spiel vor der Geburt ihres dritten Kindes im Oktober 2022 für Angel City FC in den USA absolviert.