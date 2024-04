Schwermer pfeift DFB-Pokal-Finale der Frauen

Schiedsrichterin Miriam Schwermer (29) wird das DFB-Pokal-Finale der Frauen zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Meister Bayern München pfeifen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Beim Endspiel am 9. Mai (16.00 Uhr) in Köln kommt wie im Vorjahr der Video Assistant Referee (VAR) zum Einsatz, ebenso die Torlinientechnik.