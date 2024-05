Frauen-Bundesliga: Potsdam und Jena steigen auf

Der frühere Serienmeister Turbine Potsdam kehrt nach einem Jahr in die Frauen-Bundesliga zurück. Im spannenden Aufstiegs-Dreikampf behauptete der Spitzenreiter am letzten Spieltag am Sonntag den ersten Platz durch ein 2:1 (1:0) beim FC Ingolstadt den ersten Platz und machte den sofortigen Wiederaufstieg perfekt.

Potsdam zählte viele Jahre lang zu den erfolgreichsten Frauen-Vereinen Europas. 2005 holte Turbine den UEFA-Cup, 2010 folgte der Triumph in der Champions League. National war Potsdam in der Ära der Trainerlegende Bernd Schröder das Maß der Dinge.

Je sechsmal gewann der Verein die Meisterschaft in der DDR sowie nach der Wiedervereinigung in der Bundesliga, hinzu kamen drei Erfolge im DFB-Pokal. Nach geräuschvollen Turbulenzen in der Klubführung und mehreren Trainerwechseln war in der vergangenen Saison der rasante Absturz gefolgt.