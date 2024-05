Hegering fiebert Pokalfinale vor 44.000 Fans entgegen

Die erfahrene Marina Hegering hat schon viel erlebt, doch vor dem DFB-Pokalfinale kribbelt es bei der abgebrühten Abwehrchefin des VfL Wolfsburg noch immer gewaltig. "Die Anspannung ist schon anders, auch ein Stück weit schön. Wann darf man mal vor so vielen Fans spielen?", sagte die 34-Jährige vor dem Showdown gegen Meister Bayern München am Donnerstag (16.00 Uhr/ZDF und Sky): "Die Stimmung hier ist immer super, deswegen ist die Vorfreude groß."

Es ist das Kräftemessen der beiden besten Klubs Deutschlands: Der VfL greift im Finale nach dem zehnten Pokal-Triumph in Serie, seit bereits 49 Spielen ist der Rekordsieger in diesem Wettbewerb unbezwungen. Und München sicherte sich am vergangenen Wochenende ungeschlagen die zweite Meisterschaft in Folge - das Double aber wäre ein Novum für die Frauenabteilung.