Popp: Niederlage im Finale wäre "schlimm"

Für Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp wäre eine Niederlage im Pokalfinale gegen Bayern München "schlimm, weil ich einfach immer Titel gewinnen will. Und ich auch grundsätzlich davon überzeugt bin, dass wir die Qualität dazu haben, Titel zu gewinnen", sagte die Torjägerin vor dem Endspiel am Donnerstag in Köln (16.00 Uhr/ZDF und Sky) gegen den großen Rivalen im kicker.

Erfolg sei für sie "wie eine Droge", betonte Popp (33). Sie werde "ja auch oft gefragt: Du hast schon fast alles gewonnen und den Pokal hast du jetzt schon so und so oft gewonnen. Macht es überhaupt noch Spaß, hast du überhaupt noch Hunger danach? Ja, weil ich weiß, wie geil es ist, dann am Ende für deine Arbeit und den ganzen Schweiß und Fleiß, den du im ganzen Jahr da reingesteckt hast, belohnt zu werden."

Die erfolgsverwöhnten Wölfinnen hatten zuletzt gegen die Bayern-Frauen in der Liga jedoch 0:4 verloren. Die Münchnerinnen sicherten sich am Wochenende auch die deutsche Meisterschaft. Dennoch will Popp mit ihrem VfL die beeindruckende Serie im Pokal fortsetzen. Wolfsburg gewann neun Mal in Folge den Titel und ist seit 49 Spielen im Pokal unbesiegt.