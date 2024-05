Vor Pokalfinale: Wolfsburgs Coach Stroot fehlt im Training

Die Fußballerinen des VfL Wolfsburg müssen das Abschlusstraining vor dem Finale im DFB-Pokal ohne Cheftrainer Tommy Stroot absolvieren. Der 35-Jährige pausiert am Mittwoch krankheitsbedingt und verpasst die Einheit des Titelverteidigers am späten Nachmittag, das teilte der ausrichtende DFB mit.

Stroot wird für das Endspiel gegen den deutschen Meister Bayern München am Donnerstag (16.00 Uhr/ZDF und Sky) in Köln wieder beim Team erwartet. Seine Aufgaben übernimmt am Mittwoch Co-Trainerin Sabrina Eckhoff.