Wachablösung? Schult stichelt in Richtung Bayern

Wachablösung? Almuth Schult kann mit dem viel diskutierten Begriff vor dem DFB-Pokalfinale der Frauen wenig anfangen. „Bayern München müsste erst mal in den nächsten Jahren noch Konstanz zeigen. Sie haben noch nicht einmal in ihrer Vereinsgeschichte das Double gewonnen, der VfL mehrfach“, sagte die Ex-Wolfsburgerin im SID-Gespräch vor dem Endspiel zwischen den beiden Topteams am Donnerstag (16.00 Uhr) in Köln.